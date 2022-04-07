FED piyasaları ateşledi; altın ve dolar yükseliyor

Güne FED'in açıklamalarının etkisiyle başlayan piyasalar yine kritik seviyede. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ediyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildi. Tutanaklarda, yetkililerinin çoğunun, bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Tutanakların ardından piyasalarda bankanın mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve buna bilanço küçültme sürecinin de eşlik edeceği beklentileri güçlenirken, bu durum pay piyasalarında satışların derinleşmesi ve dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdi.

Tahvil piyasasında ise çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,66 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,58'e geriledi. Dolar endeksi ise 99,8 ile yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,72 TL seviyesinden başlayan Dolar 14,74 TL'den, 16,12 TL seviyesinden başlayan Euro 16,10 TL'den, 19,33 TL seviyesinden başlayan Sterlin ise 19,31 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0940 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.931 dolar olan altında, gram altın 914/915 TL, çeyrek altın 1.471/1.472 TL, Cumhuriyet altını ise 6.057/6.058 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,62 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 836, Ethereum ise 3 bin 264 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Önceki gün, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 22.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.