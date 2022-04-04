TÜİK Mart 2022 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Mart 2022 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu hem merakla hem de korkuyla beklenen Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Üretici Fiyat Endeksi martta yüzde 9,19 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 114,97 oldu.

Mart 2022 Tüketici Enflasyonu: TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.



Mart 2022 Üretici Enflasyonu: Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesinde...

ENAG: "Yıllık enflasyon yüzde 142.63'e yükseldi"

TÜİK'ten sadece yarım saat önce enflasyon açıklamasını yapan Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 142.63'e yükseldiğini açıkladı. ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşti. ENAG şubat ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 123.80 oranında olduğunu duyurmuştu.

Ekonomistler ne bekliyordu ?

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61.5'e yükselmesi bekleniyordu. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 38'den yüzde 52.2'ye ulaştı. Enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluşmuş, katılımcılar bir önceki aya göre artışın yüzde 5,6 olacağını öngörmüştü...

İşte TÜİK'ten yapılan Üretici ve Tüketici enflasyon verileri açıklaması:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MART 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2022



Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2022

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %51,34, aylık %4,24 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MART 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %114,97, aylık %9,19 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mart 2022

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2022

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %106,55 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %110,36, imalatta %106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %228,94 ve su temininde %42,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,92, dayanıklı tüketim malında %75,85, dayanıksız tüketim malında %79,70, enerjide %214,87 ve sermaye malında %76,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %8,92 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %9,08, imalatta %8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %11,85 ve su temininde %6,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %8,86, dayanıklı tüketim malında %5,65, dayanıksız tüketim malında %8,59, enerjide %15,62 ve sermaye malında %5,40 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mart 2022

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %38,82 ile giyim eşyası, %42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %228,94, ham petrol ve doğal gaz %221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en düşük artış; %1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %2,96 ile deri ve ilgili ürünler, %3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler %14,40, ana metaller %12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mart 2022