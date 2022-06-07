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Festival ve konser yasakları anketinin sonuçları açıklandı

Festival ve konser yasakları anketinin sonuçları açıklandı

Son dönemde gelen konser ve festival 'yasaklama' kararları tepki çekiyor. Yöneylem Araştırma söz konusu iptallere ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Konser ve festival iptal etme kararları tartışılırken Yöneylem Araştırma'dan dikkat çekici bir anket geldi. 

2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre katılımcılara, "Bildiğiniz üzere son günlerde kamuoyu iptal edilen konserleri ve festivalleri tartışıyor. Siz söz konusu iptal kararları hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.

Seçmenlerin yüzde 62'si konser iptallerini yanlış buluyor, "Herkes istediği gibi yaşayabilmeli" diyor. Yüzde 18.4 ise "Kültürümüze ve yaşam tarzıma uygun olmayan etkinliklerin iptal edilmesini doğru buluyorum" görüşünde.

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