FETÖ duruşmasında şaşırtan olay ! Hepsi kilitle geldi

Bursa'da FETÖ/PDY davalarını izlemek için adliyeye gelen tutuklu sanıkların yakınlarının çantalarından çıkan üzerinde anahtar bulunan küçük kilitlerin salona sokulmasına polis izin vermedi.

Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz?" sorusuna tutuklu sanıkların yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup yanımızdaki kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz” yanıtını verdi. Polis, isimlerini üzerine yazdığı kilitleri duruşma sonrası sahiplerine iade ederken, Bursa adliyesinde yapılan FETÖ/PDY davalarının hiçbirinden tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sanıkların yargılanması için açılan üç yeni mahkeme ile ağır ceza mahkemesi sayısı 10'a yükseldi. Karar aşamasına gelen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan sanıkların çıktıkları duruşmalarda tahliye olmaları için yakınları umutlarını kilit dualarına bağladı. Bursa Adliyesi'nde yapılan duruşmaya gelen tutuklu yakınlarının çantalarından çok sayıda üzerlerinde anahtarlar bulunan küçük kilitler çıktı. Polislerin, "Bu kilitleri neden getirdiniz" sorusuna tutuklu sanıklarının yakınları, "Duruşma sırasında dua okuyup üfledikten sonra kapalı olan kilidi açıyoruz. Bu dualarımızla yakınlarımızın tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz" dediler. Polis, üzerlerine isimlerini yazdığı kilitlerin duruşma salonuna sokulmasına izin vermezken, emanette bekletilen kilitler duruşma sonrası sahiplerine teslim edildi.

Bu arada Bursa Adliyesi'nde aynı gün 2, 8, 9 ve 10'uncu ağır ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda hiçbir tahliye kararı çıkmadığı öğrenildi. Kilitle 'kısmet açma' duaları genellikle evlenmek isteyenlerin türbe ziyaretlerinde görülüyor. Özel dua ve yöntemleri bulunan kilit açma ritüelleri Anadolu’nun birçok kentindeki türbe ziyaretlerinde gerçekleştiriliyor.

En bilinen yöntemi ise Cuma günü sela ile namaz arasında hiç kullanılmamış bir kilit alınarak yapılıyor. Kilit üç kez kapatılıp açıldıktan sonra 3’er kez Nas, Felak, İhlas ve Fatiha süreleri okunarak, “Bana yapılan kısmet bağlama büyüsünü bozdum” denilerek ağzı açık şekilde türbeye bırakılıyor.