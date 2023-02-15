FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası M.Y.G., eğlence yerinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunması nedeniyle tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki eğlence yerinde M.Y.G.’nin konuşmalarından rahatsız olanlar, polise şikayetçi oldu. İfadeler doğrultusunda M.Y.G.’nin, eğlence yerinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu belirlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu belirtilen M.Y.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.Y.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA