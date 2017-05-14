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  3. 14 Mayıs 2017 11:24

FETÖ elebaşı Gülen'in suikast korkusu

''Kartal'' kod adlı gizli tanık, Fetullah Gülen'in yıllık izin alarak Pensilvanya'ya giden polisler tarafından korunduğunu anlattı.

FETÖ elebaşı Gülen'in suikast korkusu
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin bir dönem abiliğini yapan başpolis örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.  Sabah Gazetesi'nin haberine göre tanık koruma programına alınarak "Kartal" kod adı verilen itirafçı, 17-25 Aralık kumpasları sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğünün şubelerinden sorumlu A.M., Güvenlik Daire Başkanlığından sorumlu D.K. ile birlikte Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğe gittiklerini anlattı. 3 ay kaldıkları evde teröristbaşı Fetullah Gülen'i koruduklarını, kendilerinden öncede koruma görevi yapan polis memurları grubunun Gaziantep Bölgesinden geldiğini belirten tanık, Fetullah Gülen'i yakından takip ederek düzenlediği sohbet toplantılarına da katıldıklarını belirtti.

Yıllık izin alarak sırayla Gülen'i korumaya gittiğini belirten tanık, "17-25 Aralık kumpaslarından sonra yanına gittiğimizde kendisini korumamızı ve sohbet toplantılarına katılmamızı bizzat Fetullah Gülen istedi. Kendisine yönelik suikast yapılacağı yönünde ihbarlar geldiğini ve bu sebeple tedbirli olduğunu anlattı" dedi.

DERNEKTE POLİS ATAMASI
Gizli tanık "Kartal", bağlı olduğu örgüt yöneticisine Ankara Emniyetinin Polis yapılanmasına ilişkin bilgiler verdiğini, Demetevler'de bulunan Polis Emekliler Derneği'nde yapılan toplantılarda ise Ankara'da göreve başlayan polislerin örgüt tarafından istedikleri birime atanmasının kararlaştırıldığını anlattı.
Gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda Aksaray merkezli yapılan operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Şubelerinden sorumlu zanlılarında aralarında bulunduğu 15 örgüt imamı gözaltına alındı.
 

Sabah

koruma , fetullah gülen , fetö