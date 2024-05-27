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Motosiklet üzerinde havai fişekli şampiyonluk kutlaması

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Mardin'de Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan 2 taraftarın hareket halindeki motosikletin üstünde ellerindeki havai fişeği patlattığı anları görenler inanamadı.

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aftasında Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanında galip gelerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin son düdüğüyle beraber tüm Türkiye’de olduğu gibi Mardin’de de şampiyonluk kutlamaları yaşandı.

Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve besteler ile sokakları inletti. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluk turları atarken, iki taraftar, hareket halinde olan motosiklette ellerinde tuttuğu havai fişekleri patlattı.

Mardin'de Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan 2 taraftarın hareket halindeki motosikletin üstünde ellerindeki havai fişeği patlattığı anları görenler inanamadı.

Kendi ve vatandaşların canını tehlikeye atan 2 taraftarın bu tehlikeli hareketi, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. 

İHA

Etiketler motosiklet havai fişek Galatasaray taraftar kutlama
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