Taksim'den sonra Beşiktaş... Yılbaşı kutlamaları iptal !
Taksim'den sonra Beşiktaş... Yılbaşı kutlamaları iptal !
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin başvurusuna ret !
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin başvurusuna ret !
Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !
Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !
Katar krizinde yeni hamle... Davet edildi !
Katar krizinde yeni hamle... Davet edildi !
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
Kanseri koklayarak tespit edecek ! İşte yeni proje
Kanseri koklayarak tespit edecek ! İşte yeni proje
FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !
FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !
İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2017 18:50

FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !

FETÖ soruşturması kapsamında 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !
A+ A-

Kocaeli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla birçok ilde gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerden 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA

muvazzaf , gözaltı , fetö , astsubay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM