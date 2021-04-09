FETÖ’nün kritik ismine hapis cezası

FETÖ’nün “kadim abi, irşatçı” olarak nitelendirilen ve hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ve avukatları katıldı. Son savunmasında, kendisine isnat edilen suçları işlemediğini savunan Bekmezci, “Eğitim işlerinin idari heyetinde bulundum. Kazakistan'da da okul açma işleriyle uğraştım” dedi.

Sanık avukatları ise Yusuf Bekmezci'nin alzheimer hastası olduğunu savunarak verilecek kararı dahi anlamayacağını ifade ederek sanığın tahliyesini ve beraatını talep etti.

“HAYIR” DEMEDİĞİ TEK KİŞİ

İddia makamı, önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı. Mahkeme heyeti, Yusuf Bekmezci'ye “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verdi.

Yusuf Bekmezci’nin FETÖ'nün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan ‘ilk mütevelli' grubunda yer aldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in “hayır” demediği tek kişi olarak bilindiği iddia edilmişti.

İHA