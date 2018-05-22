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  3. 22 Mayıs 2018 16:05

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' için karar çıktı

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' için karar çıktı
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis  cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık  Orhan Ezer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı  ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında ele geçirilen hard diskte bulunan örgüte ait mahrem imam listesinde  ismi bulunan Ezer, ifadesinde, bu listeden ve isminin kim tarafından  yazıldığından haberi olmadığını iddia etti.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'a ilişkin mahkemeye ulaşan  tespit ve değerlendirme raporunda, "Serhat" kod adını kullandığı, 99 mesaj ve 4  mail gönderdiği yönündeki bilgiyi kabul etmeyen Ezer, "ByLock indirmedim ve  kullanmadım. Bank Asya'da 2004 yılında hesap açtım. Örgütün talimatı ile para  yatırmadım. 390 gündür tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye  konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ezer'e, "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi, tutukluluk durumunun devamına hükmetti.

AA

fetö , örgüt , mahrem imamı
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