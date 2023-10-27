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Filistin mitingi için ücretsiz ulaşım kararı

Filistin mitingi için ücretsiz ulaşım kararı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ekim'de düzenlenecek AK Parti'nin Filistin mitingi için Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.

BAŞKENTRAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ

Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek. Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz" dedi. 

Filistin mitingi için ücretsiz ulaşım kararı - Resim : 1

DHA

Etiketler marmaray istanbul havalimanı metrosu filistin mitingi
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