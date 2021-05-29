Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.
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