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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Etiketler tsk msb genelkurmay fırat kalkanı üs bölgesi pkk terör terörist mehmetçik asker
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