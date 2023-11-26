Fırtına ve sağanak nedeniyle İzmir’de deniz taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından, etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, Karşıyaka ilçesinde deniz taştı.

İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Mavişehir bölgesinde vatandaşlar çalan sirenlere uyanarak araçlarını kurtarmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı. Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.