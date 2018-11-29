Florya'da askeri araziye lüks konut ! CHP itiraz etti

TOKİ, Galatasaray'ın Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nin yakınında bulunan ve kısa süre öncesine kadar askeri lojmanların bulunduğu arazi için yeni imar planı hazırladı. Arazinin büyük bir kısmı konut alanı olarak planlanırken, özel eğitim, park, rekreasyon ve cami için de yer ayrıldı. Bakırköy Belediyesi imar planı değişikliği teklifine itiraz ederek, tamamen kamu yararına yönelik plan hazırlanmasını istedi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Florya Şenlikköy'de bulunan eski askeri alan ile ilgili olarak TOKİ'nin hazırladığı yeni imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Arazinin büyük bir kısmına 3 katlı konutlar yapılacak. Arazinin bir kısmı da özel okul, park, rekreasyon ve cami için ayrıldı. Hava Kuvvetleri'ne ait askeri lojmanların bulunduğu 34 bin metrekarelik arazi bir süre önce TOKİ'ye devredilmişti. Yeni hazırlanan imar planları, itirazların alınabilmesi için bir ay süreyle askıda kalacak.

"BÖLGENİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN PLAN"

TOKİ'nin programları çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla plan değişikliği hazırlandığı belirtilen imar planı raporunda şöyle denildi:

"Kent ile bütünlük kuracak şekilde fiziksel ve görsel açıdan sağlıklı mekanlar kurmak, kentsel yaşam standardını arttırmak amacıyla donatı alanlarının ayrıldığı, kentsel gelişim ve nüfus dinamiklerini, yerel şartları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kent bütünüyle ilişkili, nüfus ile dengeli bir şekilde fonksiyonların dağılımının yapıldığı, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan bir planlama olarak belirlenmiştir."

CHP'Lİ BELEDİYEDEN İTİRAZ

TOKİ'nin hazırladığı imar planı teklifine, CHP'li Bakırköy Belediyesi itirazda bulundu. TOKİ'nin, plan teklifi ile ilgili olarak hazırladığı raporda Bakırköy Belediyesi'nin itirazına da yer verildi. Bakırköy Belediyesi'nin itirazı özetle şöyle:

"Yönetmelikteki plan değişikliği tanımına uymayan, plan ana kullanım kararlarını ve planın bütünselliğini bozarak nüfus, yapı ve dolayısıyla trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelikte bir teklif olduğu görülmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde konunun değerlendirilerek konut, ticaret vs. benzeri kullanımlarla bölgeye nüfus ve yapı yoğunluğu getirecek plan kararlarının aksine, bölgenin ihtiyacına yönelik donatı alanlarının yer alacağı, tamamen kamu yararına yönelik plan kararlarını içeren plan teklifinin hazırlanması gerektiği belirtilmiştir."