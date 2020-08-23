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  3. 23 Ağustos 2020 16:41

Foça'da batan tekne 21 gün sonra bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da kaybolduğu tekne 21 gün sonra bulundu.

Foça'da batan tekne 21 gün sonra bulundu
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İzmir'de Foça Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta batan teknenin bulunması için ilk günden itibaren çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi ekipleri, suyun dalgalı ve bulanık olması nedeniyle büyük zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından getirilen su altı tespit cihazıyla bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı. Teknenin battığı bölgeyi tarayan cihaz, Hayırsız Ada ile plajın ortasında 33 metre derinlikte tekneyi buldu. Denizden çıkarılan tekne, Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Ekipler, teknede inceleme yapacak. 

Öte yandan, teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy kaybolmuştu.

Gözaltına alınan kaptan Adem Demir tutuklanmıştı.

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