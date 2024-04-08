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Fransa ve İngiltere'den Ukrayna açıklaması

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna açıklaması
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanması halinde "hepimiz kaybederiz" uyarısında bulundu.

Sejourne ve Cameron, The Telegraph gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında imzalanan dostluk antlaşması Entente Cordiale'in 120. yıl dönümü kapsamında ortak işbirliklerine de değinen bakanlar, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekleme konusunda diğer ülkelere çağrıda bulundu.

Bölgeye yardımların artırılması gerektiğini vurgulayan Sejourne ve Cameron ortak makalelerinde, "Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz. Ukrayna'yı desteklememenin bedeli, Putin'i püskürtmenin bedelinden çok daha fazla olacak." ifadesini kullandı.

Rusya'yı mağlup etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen ikili, "tüm dünyanın izlediğini ve Ukrayna'yı destekleme konusunda başarısız olunduğu takdirde (kendilerini) yargılayacağını" ifade etti.

Etiketler fransa İngiltere
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