Fransa’dan Türkiye’ye sahra hastanesi geliyor

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, Fransa Sivil Savunma ve Güvelik’e ait sahra hastanesinin bu sabah Adıyaman’a doğru yola çıktığını duyurdu.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Fransız Sivil Savunma ve Güvenlik’e ait sahra hastanesi, CMA CGM Fransa tarafından sağlanan kargo uçağıyla bu sabah Türkiye’ye gitmek üzere Fransa’dan hareket etti. Bu operasyon, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kriz Destek Merkezi ve Büyükelçiliğimiz tarafından koordine edildi” denildi.