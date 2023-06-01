Fuar Standı Yaptırmak İstiyorum

Kaliteli ve iyi bir fuar standının en önemli özelliği bulunduğu her ortamda dikkat çekici olmasıdır.

Fuarlar markaların sektörde tanınması ve yeni müşteriler kazanması açısından önemli organizasyonlar olarak öne çıkar. Fuar stand tasarımlarında da son yıllarda yaygın olarak tercih edilen ahşap fuar standı ile firmalar klasik fuar standı tasarımlarının dışına çıkarak organizasyonlarda daha etkin bir konuma gelmektedir.

Fuar Stand Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Firmanız için fuar standı satın almadan önce doğru tasarımları tercih etmeniz gerekecektir. Özellikle tasarım açısından size yeterli kullanışlılığı sunması ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olmasına özen göstermeniz gerekecektir. Fuar stand malzemeleri arasında her zaman kaliteli malzemeleri tercih eden ve markanıza uygun kosept tasarımları ile fuar alanlarını daha verimli kullanmanızı sağlayan firmamızdan her zaman destek alabilirsiniz.

Açık veya kapalı fuar alanlarında stand tercihleri birçok farklı detay değerlendirilerek hazırlanmalıdır. Buna göre fuar standı tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları şunlardır:

Tasarımıyla fuar alanında dikkat çekici olmalıdır.

Kaliteli malzemeler tercih edilerek üretilmelidir.

Panel, raflar ve stand gibi tüm alanlar kullanışlı olmalıdır.

Pratik kurulum ve söküm özellikleri sunmalıdır.

Marka, ürün ve hizmetlerin akılda kalıcılığı için firma ile uygun tasarıma ve konspete sahip olmalıdır.

Her zaman detaylara önem veren Creostand, fuar stand tasarımına dair her konuda profesyonel çözümleri sizlere sunmaktadır.

Stand Türleri Nelerdir?

Günümüzde Türkiye’de ve dünyada fuar organizasyonları, kongreler ve diğer profesyonel sektörel etkinlikler firmaların büyüme stratejilerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Fuarlarda da rekabet içine giren birçok firma, fuara özel promosyon ürünleri, uygun fiyatlı ürün ve hizmet satışları ile daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflemektedir.

Fuarlara katılan firmaların fuar alanında dikkat çekici bir stand ile hem tanıtım faaliyetlerini rahatça gerçekleştirmeleri hem de en iyi şekilde fuar alanını kullanmaları için farklı stand türlerini tercih etmeleri sağlanmıştır.

Ahşap Fuar Standı

Maxima Fuar Standı

Modüler Fuar Standı

Kongre Standı

Pavilion Standlar

Gelişen teknolojinin de yardımıyla stand türlerinde de önemli yenlikler ortaya çıkmıştır. Modüler stand ya da ahşap stand tercihlerinizin tümünde kurumsal hizmetlerden yararlanarak fuar alanlarınızda markanızın kurumsal kimliğinizi öne çıkarabilirsiniz.

Fuar Standı Yapan Firmalar

Fuarlarda etkin şekilde yer almak isteyen tüm firmalar için profesyonel çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlarda ilgi çekici standlar ile daha fazla kişiye ulaşmak için mutlaka doğru tasarımlardan yararlanmak gereklidir Fuar standı konusunda uzmanlaşan firmamızdan profesyonel destek alarak tüm organizasyonlarda markanızın daha fazla kişiye ulaşması ve kurumsal kimlik kazanılması mümkündür.

Ahşap standlardan maxima ve modüler stantlara kadar birçok alternatif tasarımı tercih edebilir ve 2011 yılından bu yana faaliyetlerine aralıksız devam eden uzman firmamızdan ihtiyacınız olan stand tasarımını talep edebilirsiniz. Stand kiralama hizmetleri ve daha fazlası için Creostand güvencesi ve kurumsallığından hemen yararlanabilirsiniz.