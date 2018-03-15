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  3. 15 Mart 2018 18:19

Fuhuş baskını: 2'si kadın 4 kişi gözaltında

Antalya'da polisin düzenlediği fuuhş baskınında 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş baskını: 2'si kadın 4 kişi gözaltında
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 2 kadın ile onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da fuhuş yapıldığını bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüphelinin kimliği belirleyen polis, pusu kurarak saat 21:48 sıralarında 07 ND 74 plakalı otomobille Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Otomobili durduran ekipler, Kıgızistan uyruklu Gülnaz S.(35) ve Özbekistan uyruklu Marianma B.’(25) ile bu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Yakup G.(49) ve Metin G.(26) gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilirken, daha öncede 'fuhşa teşvik' suçundan sabıkası olan Yakup G.ve Metin G ise emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi.

İHA

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