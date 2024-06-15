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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale Lapseki'de meydana gelen orman yangınının söndürülmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

 Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Etiketler Çanakkale orman yangın
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