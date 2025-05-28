  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vay uyanıklar vay! 50 TL'lik jetonu internette 7 TL'ye satıyorlar

Vay uyanıklar vay! 50 TL'lik jetonu internette 7 TL'ye satıyorlar

Vay uyanıklar vay! 50 TL'lik jetonu internette 7 TL'ye satıyorlar
Güncelleme:

Bazı akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama makinelerinde kullanılan jetonların e-ticaret platformunda uygun fiyattan satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bazı akaryakıt istasyonlarında sunulan jetonlu oto yıkama hizmeti, sahte jeton üreticilerinin hedefi haline geldi. Müşteriler, araçlarını jeton karşılığı makinelerde yıkarken; sistemdeki açığı fark eden kişiler, bu jetonları taklit ederek e-ticaret sitelerinde satışa sundu.

“Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla e-ticaret platformlarında satışa sunulan bu ürünler, 100, 200 ve 500’lü paketler halinde, oldukça uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

OTO YIKAMADA 50 LİRA, SAHTE JETON 7 LİRA

Gerçek jetonlara kıyasla çok daha ucuza mal edilen bu parçaların, oto yıkama makinelerinde sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, “Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol. Gidiyorum mis gibi yıkıyorum 7 liraya” ifadeleriyle durumu özetledi.

Bazı akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama makinelerinde kullanılan jetonların e-ticaret platformunda uygun fiyattan satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Başka bir kullanıcı ise “Mükemmel şekilde yıkama makinelerinde uyum sağladı” diyerek, ürünün işlevselliğini doğruladı.

Jetonların sahte olmasına rağmen çalışması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kullanıcı, “Oto yıkama ve konsol oyunlarında işe yarayacaktır. Tavsiye ederim” derken; 100’lü paketin eksiksiz gönderildiğini de belirtti.

Öte yandan olayın gündem olmasıyla ürünlerin satıştan kaldırıldığı görüldü.

Bazı akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama makinelerinde kullanılan jetonların e-ticaret platformunda uygun fiyattan satışa sunulduğu ortaya çıktı.

text-ad
Etiketler oto yıkama jetonu Akaryakıt istasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Türkiye'nin büyüleyen 20 bin yıllık buzullarına turist akını başladı Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Melike Şahin'i makyajsız haliyle gören tanıyamadı! Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle DEM Parti'den hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin tepkisini çekecek hamle 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu 50 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinin yasalaşacağı tarih belli oldu
Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu Korktuğumuz sonunda başımıza geldi: İşte Türkiye'nin ''deprem kadar yıkıcı olacak'' kabusu İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu! Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Tedavisi bulunmayan hastaya ölüm yardımı yasası Meclis'ten geçti! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde mide bulandıran bir ayrıntı daha! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı diye bakın ne yedirmişler! Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu!