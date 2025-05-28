Vay uyanıklar vay! 50 TL'lik jetonu internette 7 TL'ye satıyorlar

Bazı akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama makinelerinde kullanılan jetonların e-ticaret platformunda uygun fiyattan satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bazı akaryakıt istasyonlarında sunulan jetonlu oto yıkama hizmeti, sahte jeton üreticilerinin hedefi haline geldi. Müşteriler, araçlarını jeton karşılığı makinelerde yıkarken; sistemdeki açığı fark eden kişiler, bu jetonları taklit ederek e-ticaret sitelerinde satışa sundu.

“Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla e-ticaret platformlarında satışa sunulan bu ürünler, 100, 200 ve 500’lü paketler halinde, oldukça uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

OTO YIKAMADA 50 LİRA, SAHTE JETON 7 LİRA

Gerçek jetonlara kıyasla çok daha ucuza mal edilen bu parçaların, oto yıkama makinelerinde sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, “Bir jetonu 50 liraya satıyor petrol. Gidiyorum mis gibi yıkıyorum 7 liraya” ifadeleriyle durumu özetledi.

Başka bir kullanıcı ise “Mükemmel şekilde yıkama makinelerinde uyum sağladı” diyerek, ürünün işlevselliğini doğruladı.

Jetonların sahte olmasına rağmen çalışması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kullanıcı, “Oto yıkama ve konsol oyunlarında işe yarayacaktır. Tavsiye ederim” derken; 100’lü paketin eksiksiz gönderildiğini de belirtti.

Öte yandan olayın gündem olmasıyla ürünlerin satıştan kaldırıldığı görüldü.