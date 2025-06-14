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Netanyahu açıkladı: İsrail'den İran'a büyük saldırı hazırlığı!

Netanyahu açıkladı: İsrail'den İran'a büyük saldırı hazırlığı!
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İsrail Başbakanı Netanyahu, çok yakında İran'ın her noktasını hedef alacaklarını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak onlarca nükleer ve askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İran ise dün akşam saatlerinde İsrail’e yönelik misilleme saldırılar gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilim her geçen saat tırmanıyor. İki taraftan da saldırıların devam edeceğine yönelik sinyaller gelmeye devam ediyor. 

NETANYAHU: UÇAKLARIMIZI TAHRAN SEMALARINDA GÖRECEKSİNİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

İSRAİL ORDU RADYOSU: İRAN BU GECE FÜZE SALDIRISI BAŞLATACAK

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'ın gece saatlerinde ülkeye yeni füze saldırıları düzenleyeceği uyarısında bulunduğunu bildirdi.

Saldırıların cuma gecesi görülen misilleme saldırılarına benzeyeceği aktarıldı.

İSRAİL: İRAN'IN BATISINDA FÜZE RAMPALARI VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, şu ana kadar İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu. İran hava sahasında uçuş yapan Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, füze rampalarını tespit etti ve hızlı bir şekilde hedef alarak saldırdı. Bu şekilde İsrail'in iç bölgelerine yönelik gelecekteki saldırılar engellendi" denildi.

IDF bir başka açıklamasında ise, İsrail Ordusu'nun 70'ten fazla savaş uçağı ile İran'ın batısından Tahran'a kadar hava hareket serbestliği sağladığı iddia edildi.

IDF, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarında 20'den fazla İranlı komutanın öldürüldüğünü bildirdi.

"200 FÜZE FIRLATILDI" İDDİASI

IDF, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada da, "İran tarafından İsrail'e dört ana dalga halinde yaklaşık 200 balistik füze fırlatıldı" ifadelerine yer verildi. Bu füzelerden 50'sinin "protokole uygun olarak" önlenmediğini, çünkü açık alanlara düşmelerinin beklendiği aktarıldı. Hava savunmasını aşanların ise "az sayıda" olduğu ifade edildi.

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Etiketler İsrail İran netanyahu
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