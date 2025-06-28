Diyarbakır semalarında heyecan yaratan görüntü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi semalarında, Starlink uydularının geçişi görüntülendi.
Silvan ilçesinde dün akşam Starlink uydular görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
DHA
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