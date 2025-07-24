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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı konkordato ilan etti

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının itirafçısı konkordato ilan etti
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan A.A.'nın sahip olduğu şirketler için konkordato ilan etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli operasyonlarda "suç örgütü lideri olduğu" iddiasıyla 18 Nisan’da tutuklanan A.A. etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından 4 Haziran tarihinde tahliye edilmişti.

A.A.'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İBB'nin üst düzey yöneticileri ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanı dahil 47 kişiye gözaltı kararı verilmiş ve 5 belediye başkanı da dahil olmak üzere toplam 22 kişi tutuklanmıştı.

A.A.’ın “örgüt elebaşı” olmakla suçlandığı soruşturmada söz konusu örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan A.A., şirketleri için konkordato ilan etti. A.A.’ın petrol taşımacılığı yapan şirketi İçkale Taşımacılık için İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet verildi.

Şirketin toplam borcunun 2.3 milyar TL olduğu, bu borcun 1.4 milyar TL’sinin bankalara olduğu öğrenildi. Mahkemenin 11 Temmuz’da verdiği karar ile birlikte şirkete yönelik muhtemel haciz işlemleri durdurulmuş oldu.

A.A.’ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Elif LPG için de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz tarihinde 2 aylık ek süre verildi.

Şirketin borcunun 1.5 milyar TL olduğu kaydedildi.

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Etiketler konkordato itirafçı chpli belediyeler
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