  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çeçen lider Kadirov Bodrum'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider Kadirov Bodrum'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider Kadirov Bodrum'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Güncelleme:

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkarılan Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İHA

text-ad
Etiketler ramazan kadirov Bodrum yaz tatili tatil çeçen çeçen lider çeçenistan lideri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi PKK'nın temsili silah bırakması sonrası ilk seçim anketi ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! ÖTV zammı sonrasında Togg ve Tesla'nın fiyatları uçtu! AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı İki milletvekili daha CHP'ye katıldı İki milletvekili daha CHP'ye katıldı Antalya'da Jennifer Lopez fırtınası! Konsere ünlü yağdı Antalya'da Jennifer Lopez fırtınası! Konsere ünlü yağdı Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sette bir anda içeri girip dudaklarımdan öptü Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sette bir anda içeri girip dudaklarımdan öptü Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ? Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu
Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Oğlunu sokak ortasında öldürmüştü! Vahşetin nedeni ortaya çıktı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Bitmek bilmeyen her geçen gün daha da artan sıcakların nedeni belli oldu Memurların 2026-2027 dönemi için zam teklifi belli oldu Memurların 2026-2027 dönemi için zam teklifi belli oldu Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... Ünlü anket firması açıkladı: İşte Meclis'in en sevilen 10 milletvekili... TCMB'nin faiz kararına Dolar ve Euro'dan ilk tepki TCMB'nin faiz kararına Dolar ve Euro'dan ilk tepki Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü Gökyüzünde beliren gizemli mavi ışığın gizemi çözüldü Türkiye'nin 2 ünlü markasının 2 ürünü için acil piyasadan toplatma kararı! Türkiye'nin 2 ünlü markasının 2 ürünü için acil piyasadan toplatma kararı! Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Komşusunun kızına otobüs durağında tornavidayla saldırdı Genç kızların kavgası kamerada: İkisi tuttu, biri dövdü! Genç kızların kavgası kamerada: İkisi tuttu, biri dövdü!