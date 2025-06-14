Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor: İsrail ve İran'dan karşılıklı restleşme!

İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İki taraf da saldırıların devam edeceğinin sinyalini verdi. İranlı bir askerli yetkili, Fransa, İngiltere ve ABD’yi '' İsrail’e destek veren ülkeler hedef olur'' diyerek uyardı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise ''Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak'' dedi.

İsrail, İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentini bugün bir kez daha hedef aldı. Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarından dumanların yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, kentte patlama seslerinin duyulduğunu ve halkın büyük panik yaşadığını aktardı. Mehr Haber Ajansı, İsrail'in Tebriz rafinerisi yakınlarını hedef aldığını, tesisten duman yükseldiğini aktardı.



Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi dün yaptığı açıklamada, Tebriz’e yönelik saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İRAN: İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Tahran yönetiminin İsrail’e karşı yürüttüğü operasyonların süreceğini ifade etti. Güvenlik kaynağı, "Siyonist rejimin saldırılarıyla başlayan savaş, önümüzdeki günlerde bu rejimin işgali altındaki tüm bölgelere ve ABD üslerine yayılacak. Saldırganlar, İran’ın kesin ve geniş çaplı saldırıları ile hedef alınacaklardır" dedi. İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı "Gerçek Vaad 3 Operasyonuna" da değinen kaynak, "Bu çatışma, dün gece gerçekleştirilen sınırlı operasyonlarla sona ermeyecek. İran’ın sonraki hamleleri devam edecek ve bu saldırganlar için son derece acı verici ve pişmanlıkla hatırlanacak sonuçlar doğuracak. İran, bu kez söz konusu suç rejimini ve destekçilerini karanlık bir sona sürüklemekte kararlı" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE UYARI: İSRAİL'E DESTEK VERENLER HEDEF OLUR

İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansında yer alan habere göre üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ülkesinin İsrail’e yönelik askeri operasyonlarını genişletme ihtimaline karşı Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyardıklarını açıkladı. Yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin de bu süreçte hedef alınabileceği uyarısında bulunarak, "İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır. Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: "TAHRAN'A GİDEN YOL AÇILDI"

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, sabah saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, "Tahran'a giden yolun açıldığı" ifade edildi. Planlara göre hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlemeye başlayacağı ifade edildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: "FÜZE ATMAYA DEVAM EDERLERSE TAHRAN YANACAK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı. Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'e seslendi. Katz, "Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" ifadelerini kullandı.

İHA