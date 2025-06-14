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Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması

Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva'nın transfer listesinde yer aldığı iddialarını yalanladı.

Transfer dönemine Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasındaki önceliğini açıkladı. Kavukçu, ilk olarak Victor Osimhen’in bonservisini alıp, kaleci transferi yapmak istediklerini ifade ederken, bir süredir sosyal medyada çıkan Bernardo Silva transferini de yalanladı. Kavukçu, “Galatasaray’ın transfer gündeminde öncelik olarak Osimhen ve bir kaleci transferimiz var. Bernardo Silva transfer gündemimizde bulunmuyor” dedi.

 

DHA

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Etiketler Galatasaray Galatasaray Bernardo Silva transfer
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