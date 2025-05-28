  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu!

Bu tuzağa düşmemek elde değil: Sadece 9 TL ödeyip binlerce TL'lik borç sahibi oldu!

Güncelleme:

Antalya'da telefonuna gelen kısa mesajdaki linki tıkladıktan sonra "kargo ücreti" adı altında belirtilen 9,38 TL'yi verilen IBAN'a gönderip, kart bilgilerini giren 70 yaşındaki bir vatandaş hesabından 54 bin 215 TL çekildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı...

Antalya'da emlak şirketi sahibi Talip Y.'nun cep telefonuna 17 Mayıs'ta, 'PTT'nin adı kullanılarak kısa mesaj geldi. 'PTT Posta Bildirimi' başlığıyla gönderilen mesajda, "Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz. Bilgileri güncellemek için bağlantıya tıklayın" ifadeleri yer aldı.

Ofisinin kapalı olması nedeniyle beklediği kargonun ulaşmadığını düşünen Talip Y., linke tıkladıktan sonra 'PTT'nin logosunun kullanıldığı internet sayfası açıldı. İnternet sayfasında yeniden teslimat için ödeme yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, komutları yerine getirip 9,38 lira ödeme yaptı ve hesap bilgilerini girdi. Daha sonra kargonun ulaşmasını bekleyen Talip Y., 2 gün sonra hesabını kontrol edince 54 bin 215 lira gönderim yapıldığını fark etti.

‘BANKANIN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Hesap hareketlerini inceleyen Talip Y., Bahreyn kuruluşlu bir firmaya gönderilen paranın, bilgisi dışında olması nedeniyle bankaya müracaatta bulundu. Kargodan gönderi beklediği gün dolandırıldığını anlayan Talip Y., "Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler PTT dolandırıcı dolandırıcılık tuzak 9 tl 54 bin TL
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Fenerbahçe'nin yardımcı antrenöründen çırılçıplak şampiyonluk paylaşımı Artık vize başvurusu yapan herkesin sosyal medyası incelenecek! Artık vize başvurusu yapan herkesin sosyal medyası incelenecek! İstanbul'da güpegündüz milyonluk silahlı gasp kamerada! İstanbul'da güpegündüz milyonluk silahlı gasp kamerada! İBB soruşturmasında etkin pişmanlık tahliyesi daha İBB soruşturmasında etkin pişmanlık tahliyesi daha Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Türkiye'nin yaşlanmayı durduran güzeli Burcu Esmersoy yazı getirdi Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! Esra Erol'da aranan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu! PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu PKK'lı teröristler için anmaya izin vermeyen valinin yeni görevi belli oldu Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin en güçlü 5 nedeni belli oldu! Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin en güçlü 5 nedeni belli oldu! Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe İstanbul'u sarı-laciverte boyadı Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe İstanbul'u sarı-laciverte boyadı
Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! Polisin ''dur'' ihtarından kaçtı, saatlerce polisle çatıştı! En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı En Son Babalar Duyar'ın Behiyesi ünlü oyuncunun son halini örenler büyük şaşkınlık yaşadı Yağışlı hava etkisini arttırıyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Yağışlı hava etkisini arttırıyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Okan Buruk'tan olay açıklamaları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osimhen, Berke Özer... Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin Rekor üstüne rekor kırdıktan sonra eriyip giden altın fiyatları için olay olacak tahmin İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü'' İstanbul'da zincirleme kabus! TEM otoyolu otomobil mezarlığına döndü! İstanbul'da zincirleme kabus! TEM otoyolu otomobil mezarlığına döndü! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Dikkat! Emekli, malullük maaşı ölüm aylığı alamayabilirsiniz! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye'nin en seçkin birliği binlerce metre yüksekte tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı!