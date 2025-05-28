İrem Derici'den skandal iddialar: ''Yemediğiniz halt yok, anneme yürümüştü''

Kendine has dobra ve düz çıkışlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında son anda listeden çıkarıldığı için tepki gösteren Coşkun Sabah için "Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı" derken, "Yemediğiniz halt yok" diyerek kendi annesine yönelik tacizi ifşa etti.

Trendyol Süper Lig'te finale 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın haftasonu İstanbul Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan ve çıkamayan isimlerle ilgili tartışmalar bambaşka bir boyuta ulaştı.

Hatırlanacağı gibi sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Coşkun Sabah sahne alacak şarkıcılar listesinden son anda çıkarıldığını söyleyerek sarı-kırmızılı camiaye sitem etmişti.

Hatta Coşkun Sabah Galatasaray için yazdığı şampiyonluk şarkısını da ücretsiz olarak Galatasaray'a hediye ettiğini söylenmiş, Coşkun Sabah'ın şampiyonluk şarkısı da Türkiye'de ilk olarak Haber3.com'da yayınlanmıştı. ( Coşkun Sabah'ın Galatasaray için seslendirdiği şampiyonluk şarkısını bu linkten dinleyebilirsiniz. )

Ancak Coşkun Sabah bu sefer de ünlü popçu İrem Derici'nin yaptığı olay açıklamayla gündemde.

Blok3, Kenan Doğulu, Atiye, Aydilge gibi ünlü şarkıcıların yer aldığı şampiyonluk kutlamasında yer alamadığı için Galatasaray'a sitem eden ünlü popçu İrem Derici "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin çıkışı bununla da kalmadı ve kendisi için "Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?" diyen Coşkun Sabah'a çok ağır bir ithamla yanıt verdi.

İrem Derici isim vermeden "O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz" diyerek şunları söyledi:

"Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstadlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı"