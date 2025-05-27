Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'te ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Coşkun Sabah tarafından seslendirilen şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlenmiş, 2 gün süren etkinliklerde Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk coşkusunu yaşamıştı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu alarak 5'inci yıldızını da bayrağına ekledi. 25. şampiyonluğunu alan Galatasaray

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki görkemli organizasyonda sahne alması beklenen Coşkun Sabah'ın ise son anda etkinlik programından çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Önceki gün görüntülenen Coşkun Sabah konuyla ilgili "Uğradığım haksızlığa iyilikle cevap veriyorum. Yaptığım marşı da onlara hediye ediyorum" demişti.

Coşkun Sabah'ın bu açıklamaarının ardından ünlü sanatçının Galatasaray için seslendirdiği şampiyonluk şarkısı da ortaya çıktı...

İşte o şarkının sözleri:

"25 kere şampiyon olduk

Biz bu alemin kralı olduk

Gerçek 5 yıldız yalnız bizde var

En büyük sensin Galatasaray

Aşığım sana doyamıyorum

Tek büyük sensin şanlı Cimbom'um

Formanda yıldız, gökyüzünde ay

En büyük sensin Galatasaray

La la lay lay la la...

La la lay lay la la...

La la lay lay la la...

La la lay lay la..."

Haber3.com Haber Merkezi