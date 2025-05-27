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  5. Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı

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Trendyol Süper Lig'te ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Coşkun Sabah tarafından seslendirilen şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlenmiş, 2 gün süren etkinliklerde Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk coşkusunu yaşamıştı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu alarak 5'inci yıldızını da bayrağına ekledi. 25. şampiyonluğunu alan Galatasaray 

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki görkemli organizasyonda sahne alması beklenen Coşkun Sabah'ın ise son anda etkinlik programından çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Önceki gün görüntülenen Coşkun Sabah konuyla ilgili "Uğradığım haksızlığa iyilikle cevap veriyorum. Yaptığım marşı da onlara hediye ediyorum" demişti.

Coşkun Sabah'ın bu açıklamaarının ardından ünlü sanatçının Galatasaray için seslendirdiği şampiyonluk şarkısı da ortaya çıktı...

İşte o şarkının sözleri:

"25 kere şampiyon olduk
Biz bu alemin kralı olduk
Gerçek 5 yıldız yalnız bizde var
En büyük sensin Galatasaray
Aşığım sana doyamıyorum
Tek büyük sensin şanlı Cimbom'um
Formanda yıldız, gökyüzünde ay
En büyük sensin Galatasaray
La la lay lay la la...
La la lay lay la la...
La la lay lay la la...
La la lay lay la..."

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Galatasaray coşkun sabah Galatasaray şampiyonluk şarkısı
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