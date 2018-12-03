Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 16:19

Fuhuşun şifresi çözüldü: ''Koli geldi müsaitsen gel''

Sivas'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık ettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Fuhuşun şifresi çözüldü: ''Koli geldi müsaitsen gel''
A+ A-

Sivas'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle şifreli konuştukları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. 

Yaklaşık bir ay süren fiziki takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı. 

ŞİFRELİ KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kadınların telefonda görüştükleri kişilerle "koli geldi", "müsaitsen gel" şifreleriyle irtibat kurduğu tespit edildi.

DHA & AA

fuhuş , koli , operasyon , müsait , sivas
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM