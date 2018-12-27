Fulya Özdemir cinayetinde yeni gelişme

İki yıl önce Antalya'nın Kaş ilçesinde Fulya Özdemir'in öldürülmesi davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Atilla Makta için önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti verdiği cezada haksız tahrik indimi uygulayarak cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi. Uzmanlar, verilen karanın onanması halinde, Makta'nın 13 yıl 6 ay sonra serbest kalabileceğine işaret etti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre İsviçre'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'in cansız bedenine 15 Ekim 2016'da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığını altında bulunan Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta'nın izine ise cinayetten 9 gün sonra ulaşıldı. Cinayetten bir gün sonra Kaş'tan ayrıldığı tespit edilen Makta'nın yargılamasına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Cinayet davasında karar 4’üncü duruşmada çıktı. Kırklareli’nde tutuklu bulunan sanık Atilla Makta SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

AVUKATI: HAKSIZ TAHRİK UYGULANSIN

Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı Özer Algül, Makta hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Son savunmaları sorulan taraflardan sanık avukatı ise, mütalaaya katılmadıklarını, haksız tahrik hükümleri uygulanmasını talep etti.

CEZA 18 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme kararında önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetin ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine hükmederek verilen cezada indirime gitti. Mahkeme Makta’ya 18 yıl hapis cezası verdi.

13 YIL 6 AY SONRA...

İstanbul Barosuna üye avukat Alper Sarıca, karara ilişkin “Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmış olması tartışma yaratabilir” dedi. Mahkemenin gerekçeli kararı yazıldığında neden haksız tahrik uygulandığının daha net anlaşılabileceğini kaydeden Av. Sarıca, Atilla Makta’nın verilen ¾’ünü yattıktan sonra salıverilebileceğini aktardı. Eğer, söz konusu karar onanırsa Makta 13 yıl 6 ay sonra serbest kalabilir.

ACIM BİR KAT DAHA ARTTI

Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir karara ilişkin yaptığı açıklamada "Haksız tahrik indirimini sanık bile talep etmezken böyle bir karar çıktı. Savcının indirim uygulanmaması yönündeki mütalaasına rağmen indirim uygulandı. Bu acımı bir kat daha artırdı. Bu durumu anlamak mümkün değil" dedi.