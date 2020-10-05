GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından bir televizyon programında yaşananları eleştirdi.

''BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ, ONU DA ALIN''

Edizer paylaştığı videoda, "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: SAYIN BAKAN GEREĞİNİN YAPILACAĞINI İLETTİ

Edizer'in bu sözleri tartışma başlattı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirtti.

Özel "Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, gereğinin yapılacağını iletti" ifadesini kullandı.

GÖREVDEN ALINDI

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

ALİ EDİZER KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ali Edizer, THK Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. Edizer aşağıdaki kurumlarda çalıştı:

(03/2018 – 10/2020 ) : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018) :Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016) :Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013) :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012) :Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012) :Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011) :SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010) :Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009) :Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000) :Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997) :Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996) :Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi