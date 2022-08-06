Gazeteci Hamdi Türkmen yaşamını yitirdi

İzmir basınının önde gelen ismi Hamdi Türkmen, 70 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir basının önde gelen isimlerinden gazeteci Hamdi Türkmen, 70 yaşında vefat etti.

Çeşme Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Türkmen, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de Türkmen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

HAMDİ TÜRKMEN KİMDİR?

İzmir'de 1952'de doğan Hamdi Türkmen, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1970 yılında Akşam gazetesinin İzmir bürosunda başlayan Türkmen, Ege Ekonomi ve Yeni Asır gazetelerinde de muhabir olarak çalıştı. Yeni Asır gazetesinde köşe yazılarına başlayan ve aynı gazetenin genel müdürlüğü de yapan Türkmen, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Göztepe Kulübü başkanlığını üstlendi.

Yenigün gazetesinin kuruluşunda yer alan Türkmen, Milliyet gazetesinin Ege ekinde ve Dokuz Eylül gazetesinde köşe yazıları yazdı. Türkmen evli ve 3 çocuk babasıydı.