Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu

Ünlü ekonomist ve yazar Murat Muratoğlu'nun Erdoğan’ın “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk" açıklamasını "ti"ye alan paylaşımını gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, paylaşımı gerçek sanınca bombayı patlattı: “Adana’da yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş”

Gazeteci Murat Muratoğlu da sosyal medya hesabından “Adana’da bulunan petrolden sonra Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” paylaşımını yaptı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunarak Twitter'da “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

MELİH GÖKÇEK TROLLENDİ

Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası’na eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu paylaşımı ciddiye aldı.

Gökçek “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Çocuklar yer ya… Hah işte jelibon bulunmuş. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” dedi. Atik’in “Fake falan olmasın başkanım” demesi üzerine Gökçek “Hayır hayır fake değil, bulunuyor. Bulunuyor arka arkaya bulunuyor” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz” demişti.