Gel de çıldırma! Son 1 yılda benzine gelen zam oranı hesaplandı

Bugün itibariyle yine, yeniden zamlanan benzin fiyatlarına son 1 yılda tam yüzde 94 oranında zam geldiği ortaya çıktı.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından “55 litrelik bir benzinin deposu kaça doluyor” başlıklı bir grafik paylaşarak akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamlara tepki gösterdi.

Öztrak ,”‘Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor’ diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94.” ifadelerini kullandı.