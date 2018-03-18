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  3. 18 Mart 2018 17:02

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Kuşadalı genç turizmci Atınç Gür evinde ölü bulundu.

Genç turizmci evinde ölü bulundu
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Kuşadalı genç turizmci Atınç Gür evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği ileri sürülen genç turizmcinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcılık otopsi yapılması kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en eski seyahat acenteleri arasında yer alan ve merkezi Kuşadası’nda bulunan Meander Turizm’in ortaklarından genç turizmi Atınç Gür evinde ölü bulundu. 40 yaşında evli ve bir çocuk babası Atınç Gür’ün ölümü Kuşadası’nda ve turizm camiasında şok etkisi yarattı. 

Turizmin başladığı ilk yıllardan itibaren Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirdiği feribot seferleri ile ismini duyuran ve kruvaziyer turizminde de yer hizmetleriyle tanınan Meander Turizm’in iki ortağından biri olan Atınç Gür'ün ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtildi. .

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı genç turizmcinin kesin ölüm nedeniyle ilgili olarak otopsi kararı verdi ve Gür’ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atınç Gür, yarın Kuşadası Kaleiçi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İHA

atınç gür , turizmci
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