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  3. 03 Aralık 2020 17:14

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.

Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.

Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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