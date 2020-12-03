Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.

Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.

Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."