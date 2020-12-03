Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."
Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.
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