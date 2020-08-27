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  3. 27 Ağustos 2020 21:31

Genel cerrah Ahmet Aydın Şener koronavirüsten hayatını kaybetti

Ağrı'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan 72 yaşındaki Ahmet Aydın Şener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Genel cerrah Ahmet Aydın Şener koronavirüsten hayatını kaybetti
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Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntü yarattı.

Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, COVID19’dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz !" denildi.

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koronavirüs , genel cerrah , korona
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