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  3. 26 Ağustos 2019 12:16

Geri adım yok ! Türkiye Doğu Akdeniz'den çekilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz depolama kapasitesinin 2023 yılına kadar artırılacağını söyledi. Dönmez ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının da süreceğini açıkladı.

Geri adım yok ! Türkiye Doğu Akdeniz'den çekilmeyecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji arzına ilişkin 'Vanalar kapanacak mı?' tartışmalarının sona erdiğini söyledi. Bakan Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nda konuştu.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Kıbrıs Türkleri'ni yok saymaya göz yummayız. Doğal gaz depolama kapasitemizi 3.5 milyar metreküpten 2023 yılında 11 milyar metreküpe çıkaracağız. 'Vanalar kapanacak mı?' tartışmaları da tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu. Kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin sağlanması açısından son zamanlarda önemli hamlelerde bulunduk. TANAP’ın ilk fazını devreye aldık, ikinci fazı da inşallah devreye almış olacağız. Balkanlar başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türk Akım’a entegre olmak için çalışmalara başladılar. Her türlü ortaklık ve işbirliğine hazırız. Kaynakları hep birlikte insanlığın gelişimine insanlığın hizmetine sunalım. Hakkımıza hukukumuza uyması şartıyla. Tansiyonu körükleyen taraf olmadık."

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