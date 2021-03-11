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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri durdu

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada’dan 07.00 ve Kabatepe’den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada’dan saat 13.00, Kabatepe’den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.

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