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Gökçek, Mehmetçik'in operasyonu diye oyun görüntüsü paylaştı

Gökçek, Mehmetçik'in operasyonu diye oyun görüntüsü paylaştı
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Sosyal medyada daha önce Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ı bile şehit ilan eden Melih Gökçek bu sefer de TSK'nın sınır ötesi operasyonu diye bir oyun görüntüsü paylaştı.

Daha önce "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kaydedilmiş SİHA görüntüleri" diyerek oyun videosu paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine benzer bir paylaşım yaptı. 

Gökçek Twitter'dan bu defa da Suriye ve Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik 'Pençe-Kılıç' operasyonuna atıfla "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" notuyla bir video yayınladı.

Mesajlarını takip etmediği kişilerin yorumuna kapalı tutan Melih Gökçek, "Bu oyundan alınma bir video, silin" gibi yorumlar üzerine gülücük emojisiyle "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" açıklaması yaptı. 

Etiketler paylaşım melih gökçek oyun tsk asker mehmetçik sınır ötesi operasyon görüntü
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