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  3. 12 Aralık 2019 23:30

Gökçek'in mal varlığı araştırılsın kararını veren hakim davadan alındı

Eski devlet bakanı ve milletvekili Gürcan Dağdaş ile Melih Gökçek arasında devam eden davada "Gökçek'in mal varlığı araştırılsın" kararını veren hakim davadan alındı.

Gökçek'in mal varlığı araştırılsın kararını veren hakim davadan alındı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş hakkında açtığı dava dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Davanın son duruşmasında Melih Gökçek'in mal varlığının araştırılmasına karar veren hakimin davadan alındığı ortaya çıktı. Öte yandan Gökçek'in avukatı da Dağdaş'tan istenen 10 bin lira tazminat miktarının 50 bin liraya yükseltilmesini talep etti!

Konuya ilişkin Gürcan Dağdaş Twitter hesabından açıklamada bulundu:

"VİCDANLI İNSANLARA DUYRUMDUR!

Melih Gökçekin;bana açtığı hakaret davasında,mal varlığının araştırılması kararını veren hakim,bu gün davadan alındı.Dava Başka hakime verildi! Ayrıca avukatı benden istenen 10 bin lira tazminat miktarının 50 bin liraya yükseltilmesini talep etti!

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