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  3. 14 Ocak 2019 20:40

Görenler gözlerine inanamadı ! Şoke eden görüntü

Adıyaman'da mıcır yüklü bir kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Görenler gözlerine inanamadı ! Şoke eden görüntü
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Olay, Kahta-Adıyaman karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesi'nin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi. Nusret Aydın’ın kullandığı .. .. .. plakalı kamyon ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu.

HAVAYA KALKTI

Kamyonun damperi çukura gömülürken, ön kısmı havaya kalktı. Can kaybı veya yaralanan olmazken, olayın bahçenin altındaki eski bir menfezde aşırı yağışlardan dolayı çökme yaşanması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevredeki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi ise iş makineleri tarafından boşaltıldı.

Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve daha sonra kamyonun çukura gömüldüğünü söylediler.

İHA

adıyaman , kamyon , çökme , beton
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