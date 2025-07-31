Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü Demet: 'İfadelerin hiçbirinde adı bile geçmiyor'

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in emniyet ifadesi tamamlandı.

İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'ın yöneticileri dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı kapsamında gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in emniyet savunması tamamlandı. Öğlen 12’de başlayıp akşam 8’e kadar süren ifadede, Demet’e 24 soru yöneltilirken, soruların hiçbirinde Demet’e yönelik bir iddia bulunmaması dikkat çekti. Jandarma olarak 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere Türkiye’nin 13 farklı il ve ilçesinde 24 yıl görev yaptığını belirten Demet, “Bu süre zarfında 55 adet takdir ve ödülüm bulunmakta olup askeri öğrenciliğim ve görev sürem boyunca bırakınız bir disiplin cezası bir savunmam dahi bulunmamaktadır” dedi.

“FİRMALARA SORULURSA GÖRÜLÜR”

Sorular ve daha önce alınan ifadelerin hiçbirinde şahsına doğrudan yöneltilen bir iddia bulunmadığına dikkat çeken Demet, “İETT de göreve başladığımdan bugüne kadar çalıştığımız tüm firmalara, yüklenicilere sorulduğunda anlaşılacaktır ki kimseden herhangi bir menfaat temin etmediğim herhangi bir yere yönlendirmediğim net bir şekilde ortaya çıkacaktır, zaten böyle bir durum söz konusu olsaydı herhangi bir ifade de ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

“EŞİM ÖĞRETMEN, OĞLUM VETERİNER”

Aldığı aile ve mesleki terbiye gereği mütevazı bir hayat yaşadığını belirten Demet, eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen, oğlunun veteriner olarak geçen yıl Kars Kafkas Üniversitesi’nden mezun olduğunu, kızının ise üniversitesi öğrencisi olarak Kars Orduevi’nde üç kişilik odada kaldığını söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Demet’in avukatı Kerem Donat, “Müvekkilim kamuoyunda itirafçılık olarak bilinen ama dedikodu mahiyetini aşmayan sorulara hem kurumsal işleyiş hem de ihale usulü hakkında samimi ve detaylı bir ifade vermiştir” derken, Demet’in 657 Sayılı yasaya tabi bir memur olduğunun altını çizdi. Av. Donat sözlerine şöyle devam etti:

“CMK’YE GÖRE HATALI İŞLEM”

“Kamu görevlilerinin yargılanma usulü kanunu göre suçüstü haller dışında hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılması bakanlık iznine tabidir. Aynı konular ile ilgili birden fazla soruşturma yapılması CMK’ye göre hatalı iken üzerine Sayıştay raporları ve teftiş raporları ile üzerinden geçilmiş konularda gözaltı işlemi tesis edilmesi ve Türkiye’nin en büyük kamu kurumlardan birinin mesai sürecinde genel müdürsüz bırakılması kuruma da topluma da zarar vermektedir. İfadelerin hiçbirinde müvekkilin ismi geçmemektedir, iddia olunan vakalar görev süresi dışındadır. Gözaltı işleminin ivedilikle sona erdirilmesini talep ediyoruz.”