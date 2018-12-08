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  2. Güncel
  3. 08 Aralık 2018 16:06

Gülen'in FETÖ'cülere son talimatı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ele başı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine bulundukları ülkelerde her hangi bir işleri bulunmayanların ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmeleri yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

Gülen'in FETÖ'cülere son talimatı ortaya çıktı
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İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt elamanlarını belirli ülkelerde toplamaya çalıştığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda silahlı terör örgütünün başı Gülen'in, Ekim ayı itibariyle örgüt mensuplarının yaşadığı ülkelerde herhangi bir işleri bulunmaması halinde ABD, Kanada veya Avrupa ülkelerine gidin talimatı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye'nin yurt dışında da operasyonlar düzenlemesi nedeniyle, firari FETÖ’cülerin bulundukları ülkelerde fark edilmemeleri için de “Yaşam Kılavuzu” hazırlayıp ona göre hareket etmeleri istendiği ileri sürüldü.

ABD’de hazırlandığı öğrenilen kılavuz örgütün sözde üst düzey yetkilileri tarafından belirli ülkelere yerleşen ailelere dağıtıldığı belirlendi.

ABD'de olan örgüt üyeleri için ise geçtiğimiz hafta “Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgiler Kılavuzu” hazırlayıp ülkeye gelenlere vermeye başladıkları ortaya çıktı. Söz konusu kılavuzda ABD tarihi, kültürü ve ABD’deki adetler hakkında genel açıklamaların yanı sıra, telefon, bankacılık,araç kiralama, satın alma gibi konularda bilgilere de yer verildiği alınan bilgiler arasında yer aldı. 


 

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