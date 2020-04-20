SON DAKİKA
31 İLE GİRİŞ/ÇIKIŞ YASAKLARI 15 GÜN UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Nisan 2020 08:06

Güneşli havaya veda edin! Yağışlar geri dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bugün son bulacak. Yurt genelinde havanın çok bulutlu olması beklenirken, orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Güneşli havaya veda edin! Yağışlar geri dönüyor...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağmur , hava durumu , meteoroloji , güneş , hava sıcaklıkları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM