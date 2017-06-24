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  3. 24 Haziran 2017 15:06

Güpegündüz kız çocuğunu kaçırıyorlardı

Van'da kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Güpegündüz kız çocuğunu kaçırıyorlardı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün dağ kadrosuna eleman kazandırılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van-Çatak karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışan K.M, E.G. ve F.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Dağa götürülmeye çalışılan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.

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