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Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu açılıyor

Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu açılıyor
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MEB ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanmış olan protokolle beraber Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi’nde açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu kurulmasına ilişkin protokol, üniversitenin ev sahipliğinde imzalandı.

Protokol çerçevesinde Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi'nde açılacak.

Türk müziğinde nitelikli insan kaynağı artırılacak

Bu okullarda, ilköğretim kurumlarında uygulanan müfredat ile güzel sanatlar içerisinde yer alan müzik alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.

İmza töreni sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de sanat eğitimi konusunda çok bir farklı bir yolun açıldığı günün başlangıcında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2014 yılından itibaren 'proje okul' formatıyla eğitim öğretim sistematiğimize dahil ettiğimiz okul türlerinden bir tanesini daha hayata geçirmiş olacağız. Meslek liselerinin tematik hale gelmesi için önemli bir adım attık, şimdi de aynı mantıkla devam edeceğiz.

Aynı şekilde spor liseleri ile ilgili adımlar attık. Spor liselerimizi ilgili federasyonlarla entegre bir biçimde tematik hale getirerek Türkiye’de sporcu yetişmesi sürecine katkıda bulunmaya çalıştık. Daha büyük bir hayalimiz olan özellikle müzik eğitiminin çok küçük yaşlardan itibaren eğitim sürecine başlanmasının sürece çok katkısı olacağını herkes biliyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunduğu bir eğitim öğretim süreci başlatmış olacağız. Türkiye’de müzik eğitimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum. Bu konuda yetenekli çocuklarımız için yepyeni bir alan açılıyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sanat eğitimi için çok önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Etiketler Güzel Sanatlar İlkokulu ve Ortaokulu Güzel Sanatlar ilkokul ortaokul meb milli eğitim bakanlığı
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