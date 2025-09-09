  1. Anasayfa
  Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinde süre uzatıld

Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinde süre uzatıld

Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinde süre uzatıld
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

